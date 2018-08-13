В Ингушетии судят оппозиционера, который назвал главу республики Юнус-Бека Евкурова «Уркабеком» и «Дебилбеком»

Ингушского оппозиционера Магомеда Хазбиева судят за возбуждение ненависти к властям республики, оскорбление главы региона Юнус-Бека Евкурова и хранение оружия

Дело рассматривает Магасский районный суд. Хазбиева обвиняют в незаконном хранении оружия и взрывчатых веществ (ч. 1 ст. 222, ч. 1 ст. 222.1 УК РФ), оскорблении представителя власти, в частности, Юнус-Бека Евкурова (ст. 319) и возбуждении ненависти к правительству Ингушетии, представителям судебной системы, властных и силовых структур и лично Евкурову (ч. 1 ст. 282).

С 21 июня уже прошло шесть заседаний, ни на одном из которых Евкуров, признанный потерпевшим, не присутствовал, пишет «Медиазона». Глава республики утверждает, что видеоролики Хазбиева унижают его честь и достоинство, и просит привлечь оппозиционера к уголовной ответственности. В частности, согласно протоколу допроса потерпевшего, Хазбиев на видео высказывает оскорбления в адрес действующей власти и называет Евкурова «Уркабеком», «Уркой», «Дебилбеком», «Врагом народа», «Врагом Бога» и т. д. При этом, по словам Евкурова, Хазбиев «прикрываясь общественной деятельностью, пытался занять какой-либо пост в РИ, но у него это не получалось, так как он был связан с преступными элементами». Также, отметил он, никакой неприязни к оппозиционеру он не испытывает.

Хазбиев несколько лет жил в Чечне, куда уехал в 2015 году после обыска и появления уголовного дела о хранении оружия, которое, как он утверждает, ему подкинули. В Ингушетии он был заочно арестован, и когда вернулся домой в начале 2018-го, его задержали и поместили в СИЗО. После предъявили новые обвинения — в оскорблении Евкурова и возбуждении ненависти к нему и другим представителям власти из-за высказываний в большом интервью, опубликованном осенью 2015 года. В нем Хазбиев утверждает, что покупал у людей из окружения Евкурова документы «для секретного пользования» и материалы прослушки, доказывающие причастность руководства республики к похищениям и убийствам людей.

На первом заседании Хазбиев просил передать его дело в суд другого региона, так как его зашита не считает Магасский районный суд беспристрастным, однако дело оставили там. В суде уже допросили всех свидетелей обвинения, и защитаХазбиева настаивает на допросе потерпевшего — Евкурова (прокурор намеревался начать процесс с его допроса, но тот не явился, из-за чего был изменен порядок исследования доказательств). Когда глава республики вновь не явился на заседание, а прокурор решил перейти к исследованию письменных доказательств без допроса, адвокат международной правозащитной группы «Агора» Андрей Сабинин, представляющий интересы подсудимого, предложил отказаться от обвинения по ст. 319 (Оскорбление представителя власти). Прокурор ничего не ответил, и защитник попросил его высказать свою позицию по этому вопросу на следующем заседании. По словам Сабинина, в случае неявки потерпевшего может быть оформлен принудительный привод.