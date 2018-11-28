КЛЮЧАВТО открыл предзаказ нового кабриолета Bentley GT Convertible

Компания Bentley представила новый кабриолет Continental GT Convertible, который уже доступен для предзаказа в дилерском центре КЛЮЧАВТО Bentley Krasnodar

Кабриолет спроектирован и создан вручную в Великобритании. Модель воплощает весь опыт компании Bentley в создании автомобилей класса Gran Turismo, отметили в пресс-службе КЛЮЧАВТО.

Открытая модификация Continental GT третьего поколения получила мягкую крышу, на складывание и раскладывание которой уходит 19 секунд. На выбор предлагаются разные цвета ткани, в том числе новый оттенок Tweed, имитирующий классический британский твид. В отделке салона использована натуральная кожа и дерево. Среди технических решений — инновационная цифровая приборная панель в виде двух крыльев, повторяющих логотип Bentley, три аудиосистемы на выбор и встроенный 12,3-дюймовый поворотный дисплей. Подогрев получили не только сидения и рулевое колесо, но и подлокотники.

Continental GT Convertible получил мощный и отзывчивый шестилитровый двигатель W12 635 лошадиных сил, восьмиступенчатую коробку передач с двойным сцеплением и новейшие технологии шасси. До 100 км/ч кабриолет разгоняется за 3,8 секунды, причем разница с закрытым кузовом практически неощутима — 0,1 секунда. Максимальная скорость автомобиля — 333 км/ч.

Новинка оборудована полным приводом, четырьмя режимами езды (Sport, Comfort, Bentley и Custom) и системой подавления кренов, питающейся от 48-вольтовой бортовой электросети.

«Мы создаем роскошные автомобили класса Gran Turismo с момента основания компании в 1919 году, и на пороге столетнего юбилея марки наш модельный ряд пополнился автомобилем Continental GT Convertible. Элегантность, от которой не отвести взгляд, инженерное совершенство, присущее всем автомобилям Bentley — новый Continental GT Convertible обладает невероятно широкими возможностями, которыми может похвастаться только наша благородная британская марка», — отметил председатель правления и глава Bentley Motors Адриан Холмарк, представляя новинку.

Bentley GT Convertible доступен для предзаказа в Bentley Krasnodar по адресу: г. Краснодар, улица Крылатая, 12; телефон: 8 (861) 257-00-00.