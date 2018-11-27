Туапсинский порт выделил 9,4 млн рублей на охрану труда и безопасность сотрудников

Туапсинский морской торговый порт за девять месяцев направил на промышленную безопасность и охрану труда 9,4 млн рублей

На обеспечение сотрудников порта спецодеждой и спецобувью выделили 3,1 млн рублей. Еще 3,3 млн рублей направили на проведение первичных и периодических медосмотров, предоставление специального питания. На обеспечение безопасной эксплуатации техники, а также промышленную санитарию и гигиену труда выделили 2,6 млн рублей, сообщили в пресс-службе порта.

Программа по обеспечению безопасности производственной деятельности включает проверку знаний по охране труда у сотрудников порта. С этого года в порту стали проводить экзамены среди сотрудников на знание правил безопасности, котрые проходят в форме компьютерного тестирования. Пока экзамены проводят среди работников производственных подразделений, в дальнейшем тестирование будут проходить все сотрудники порта.

Помимо ежегодной проверки знаний, в Туапсинском порту в течение года регулярно проводили занятия по производственной безопасности и контрольные противоаварийные тренировки, во время которых проверяли готовность ТМТП к ликвидации последствий возможных ЧС и отрабатывали навыки первой медицинской помощи.