В Ростове женщина попала под автобус

Ростовская область

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В Ростове-на-Дону утром 27 ноября произошла дорожная авария, в которой пострадал пешеход

Инцидент случился на улице Советской около 7:15. Водитель автобуса № 7 сбил 42-летнюю женщину, которая переходила дорогу в неположенном месте. В результате происшествия пешехода с травмами доставили в больницу.

По факту аварии проводится проверка, рассказали в отделе пропаганды УГИБДД по Ростовской области.

Как сообщали Юга.ру, в Симферополе 26 ноября автобус насмерть сбил женщину. 

ДТП Ростов-на-Дону
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