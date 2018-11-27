В Ростове женщина попала под автобус

В Ростове-на-Дону утром 27 ноября произошла дорожная авария, в которой пострадал пешеход

Инцидент случился на улице Советской около 7:15. Водитель автобуса № 7 сбил 42-летнюю женщину, которая переходила дорогу в неположенном месте. В результате происшествия пешехода с травмами доставили в больницу.

По факту аварии проводится проверка, рассказали в отделе пропаганды УГИБДД по Ростовской области.

Как сообщали Юга.ру, в Симферополе 26 ноября автобус насмерть сбил женщину.