В Симферополе автобус насмерть сбил женщину

В Симферополе утром 26 ноября произошло ДТП, в котором погиб человек

Авария произошла в районе проспекта Вернадского возле остановки «Турбаза "Таврия"». Водитель автобуса № 60 сбил женщину, которая переходила дорогу возле пешеходного перехода. От полученных травм пострадавшая скончалась на месте происшествия, пишет «Крыминформ» со ссылкой на пресс-службу республиканского управления ГИБДД.