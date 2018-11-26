В Симферополе автобус насмерть сбил женщину

Крым

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В Симферополе утром 26 ноября произошло ДТП, в котором погиб человек

Авария произошла в районе проспекта Вернадского возле остановки «Турбаза "Таврия"». Водитель автобуса № 60 сбил женщину, которая переходила дорогу возле пешеходного перехода. 

От полученных травм пострадавшая скончалась на месте происшествия, пишет «Крыминформ» со ссылкой на пресс-службу республиканского управления ГИБДД.

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