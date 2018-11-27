В Краснодаре открыли выставку тактильных картин

В Краснодарском краевом художественном музее имени Коваленко 26 ноября открыли выставку тактильных картин «Видеть невидимое»

Все картины имеют рельефную поверхность, чтобы слабовидящие могли ощутить то, что изображено. Работы выполнены из пластика по специальной испанской технологии.

В экспозицию вошли копии таких произведений, как «Старый еврей с мальчиком» Пабло Пикассо, «А, ты ревнуешь?» Поля Гогена, «Натюрморт с атрибутами искусства» Жан-Батиста Шардена, «Портрет Екатерины II, русской императрицы» Владимира Боровиковского, «Нападение ягуара на лошадь» Анри Руссо, «Мадонна в винограднике» Лукаса Кранаха Старшего, «Благовещение» Сандро Боттичелли. Произведения художников разных эпох и стилей собраны для того, чтобы расширить представление слабовидящих людей о европейской живописи.

Слабовидящим посетителям выдают аудиогид, с помощью которого они могут узнать описание каждой картины и более полно ее представить.

Организаторы выставки — Сбербанк и Пушкинский музей.

На открытии присутствующим показали документальный фильм «Представь себе», в котором рассказывается о жизни слабовидящих, об их творчестве и социализации в жизни, а также о технологии создания тактильных картин.

«Подобные проекты влияют не только на культурную реабилитацию людей с ограниченными возможностями, но и здоровым людям позволяют задуматься над тем, что они сделали сегодня и кому помогли. Подобные проекты призывают к милосердию, состраданию, взаимопомощи тем, кто нуждается в этом», — сказал на открытии выставки замминистра культуры Краснодарского края Григорий Жуков.

Управляющий Краснодарским отделением Сбербанка Андрей Орешко поблагодарил сотрудников музея за возможность провести такую выставку.

«Выставка направлена на то, чтобы понять и почувствовать, каково это — быть особенным. Я думаю, что после того, как жители посетят эту выставку, отношение к особенным людям поменяется», — сказал он.

Куратор выставки, представитель Пушкинского музея Ольга Морозова добавила, что выставка интересна не только взрослым, но и детям. По ее словам, это еще один способ познания мира для них.

Экспозицию можно посмотреть до 23 декабря. Вход свободный.