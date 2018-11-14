В Краснодаре пройдет выставка тактильных картин

В Краснодарском краевом художественном музее им. Коваленко 27 ноября откроется выставка тактильных картин «Видеть невидимое»

На выставке представят рельефные копии знаменитых произведений из собрания Пушкинского музея. Полотна изготовлены по особой технологии — фотографию исходной картины обрабатывают, подбирают текстуры, чтобы передать особенности изображения — чтобы одежда персонажа на ощупь воспринималась именно как ткань. Границы предметов очерчивают или обозначают, нанося материал слоями.

В Краснодаре представят картины: «Благовещение» Сандро Боттичелли и «Мадонна с младенцем» Лукаса Кранаха Старшего, «Натюрморт с атрибутами искусств» Жана-Батиста Симеона Шардена и «Нападение ягуара на лошадь» Анри Руссо, «А, ты ревнуешь?» Поля Гогена и «Старый еврей с мальчиком» Пабло Пикассо. В каждом городе, куда приезжает выставка, организаторы адаптируют для незрячих и слабовидящих людей одну картину из местного собрания. В Краснодаре выбранное произведение назовут в в день открытия выставки, а после копия останется в музее.

Выставки проводят при поддержке ПАО Сбербанк. Экспозиция в музее им. Коваленко будет доступна до 23 декабря, вход свободный, сообщает пресс-служба Сбербанка.