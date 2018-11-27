Священники рассказали о главных страхах россиян

Международный интернет-проект «Батюшка онлайн» провел опрос и узнал, чего больше всего боятся россияне

Среди главных фобий россиян — страх собственной смерти, боязнь не успеть сделать что-то важное, а также ответственность перед Богом за грехи. Об этом рассказала RT основатель проекта «Батюшка онлайн» Надежда Земскова.

Россияне также боятся скорби, болезней, одиночества и предательства. Также участники опроса рассказали о страхе физической и душевной боли, чувства ненужности и боязни бессмысленно прожить жизнь.