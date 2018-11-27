Священники рассказали о главных страхах россиян
Международный интернет-проект «Батюшка онлайн» провел опрос и узнал, чего больше всего боятся россияне
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Среди главных фобий россиян — страх собственной смерти, боязнь не успеть сделать что-то важное, а также ответственность перед Богом за грехи. Об этом рассказала RT основатель проекта «Батюшка онлайн» Надежда Земскова.
Россияне также боятся скорби, болезней, одиночества и предательства. Также участники опроса рассказали о страхе физической и душевной боли, чувства ненужности и боязни бессмысленно прожить жизнь.
Международный интернет-проект «Батюшка онлайн» создали в 2011 году в Ульяновске по благословению митрополита Симбирского и Новоспасского Прокла. Сейчас в проекте участвует более 200 священнослужителей. За семь лет они ответили более чем на миллион вопросов подписчиков из разных стран.
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Как писали Юга.ру, летом 2017 года «Батюшка онлайн» провел опрос и рассказал, о каких грехах россияне сожалеют больше всего.
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