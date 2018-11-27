В Махачкале житель Чечни, задержанный с наркотиками, пытался дать взятку полицейскому

В Махачкале жителя Чеченской Республики заподозрили в незаконном хранении наркотиков и покушении на взятку полицейскому

По версии следствия, 26 ноября около 22:30 54-летний мужчина находился в кабинете сотрудника полиции. Там задержанный дал полицейскому около 10 тыс. рублей, чтобы тот не привлекал его к уголовной ответственности за незаконное приобретение и хранение марихуаны в значительном размере. Правоохранитель от взятки отказался.

Против мужчины возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 228 УК РФ (Незаконное приобретение и хранение наркотических средств без цели сбыта в значительном размере), ч. 3 ст. 30 и ч. 1 ст. 291.2 УК РФ (Покушение на мелкое взяточничество).

Уголовное дело направили Грозненскому транспортному прокурору для утверждения обвинительного заключения и последующей передачи в суд, сообщили в пресс-службе Южного следственного управления на транспорте СК РФ.