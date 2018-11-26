На остановке в центре Краснодара сгорел автобус

Краснодарский край

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В Краснодаре утром 26 ноября на улице Северной взорвался и сгорел автобус

Сообщение о возгорании автобуса в районе улиц Северной и Ломоносова поступило спасателям в 11:38. На место выехали 4 машины, площадь пожара составила 10 кв. метров.

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