На остановке в центре Краснодара сгорел автобус
Краснодарский край Валерия Дульская
В Краснодаре утром 26 ноября на улице Северной взорвался и сгорел автобус
Сообщение о возгорании автобуса в районе улиц Северной и Ломоносова поступило спасателям в 11:38. На место выехали 4 машины, площадь пожара составила 10 кв. метров.
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