На остановке в центре Краснодара сгорел автобус

В Краснодаре утром 26 ноября на улице Северной взорвался и сгорел автобус

Сообщение о возгорании автобуса в районе улиц Северной и Ломоносова поступило спасателям в 11:38. На место выехали 4 машины, площадь пожара составила 10 кв. метров.