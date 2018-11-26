В Туапсинским районе перевернулась машина, один человек пострадал
Краснодарский край Валерия Дульская
В Туапсинском районе 25 ноября произошло ДТП, в котором пострадал мужчина
Авария случилась около 18:00 на трассе Джубга — Сочи. По предварительным данным, 27-летняя девушка за рулем автомобиля Volkswagen Polo превысила скорость, из-за чего машина перевернулась.
В результате аварии пострадал 31-летний пассажир иномарки, его госпитализировали, сообщает пресс-служба УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
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