В Туапсинским районе перевернулась машина, один человек пострадал

В Туапсинском районе 25 ноября произошло ДТП, в котором пострадал мужчина

Авария случилась около 18:00 на трассе Джубга — Сочи. По предварительным данным, 27-летняя девушка за рулем автомобиля Volkswagen Polo превысила скорость, из-за чего машина перевернулась.

В результате аварии пострадал 31-летний пассажир иномарки, его госпитализировали, сообщает пресс-служба УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю.