В Туапсинским районе перевернулась машина, один человек пострадал

Краснодарский край

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В Туапсинском районе 25 ноября произошло ДТП, в котором пострадал мужчина

Авария случилась около 18:00 на трассе Джубга — Сочи. По предварительным данным, 27-летняя девушка за рулем автомобиля Volkswagen Polo превысила скорость, из-за чего машина перевернулась.

В результате аварии пострадал 31-летний пассажир иномарки, его госпитализировали, сообщает пресс-служба УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

ГИБДД ДТП Туапсинский район
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