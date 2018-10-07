В Ростове автомобиль насмерть сбил 11-летнего мальчика

В Ростове-на-Дону иномарка сбила ребенка. Он погиб на месте

В субботу, 6 октября, около 21 часа на улице Зорге в Ростове, неподалеку от торгового центра «Талер» мальчик попал под колеса автомобиля Daewoo Nexia. Как сообщают издания DonDay и «КП-Ростов» со ссылкой на очевидцев происшествия, ребенок переходил дорогу на красный свет, и водитель легковушки не успел затормозить или уйти в сторону. Парня отбросило на обочину, присутствовавшие во время ДТП люди вызвали скорую, но врачи не успели спасти жизнь пострадавшего.

«Комсомольской правде» стало известно, что мальчику было 11 лет и он учился в пятом классе.

ГУ МВД по Ростовской области проводит проверку по факту аварии, обстоятельства ДТП будут устанавливаться.