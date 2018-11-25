В Махачкале ранили дагестанскую певицу

В Махачкале Республики Дагестан 24 ноября неизвестный выстрелил в местную певицу

Нападение произошло около 23:00 на улице Ярагского, 55. Мужчина ранил 37-летнюю женщину из пистолета и скрылся. Его разыскивает полиция.

По предварительным данным, раненой оказалась певица Машидат Омарова. Пуля попала в брюшную полость женщины. Следствие возбудило уголовное дело, пишет «Интерфакс-Юг» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД РФ по Республике Дагестан.