В Махачкале ранили дагестанскую певицу

Дагестан

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В Махачкале Республики Дагестан 24 ноября неизвестный выстрелил в местную певицу

Нападение произошло около 23:00 на улице Ярагского, 55. Мужчина ранил 37-летнюю женщину из пистолета и скрылся. Его разыскивает полиция.

По предварительным данным, раненой оказалась певица Машидат Омарова. Пуля попала в брюшную полость женщины. Следствие возбудило уголовное дело, пишет «Интерфакс-Юг» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД РФ по Республике Дагестан.

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