Количество погибших в пожаре на Дону увеличилось до четырех, среди них дети

Ростовская область

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В Ростовской области количество погибших при пожаре 25 ноября увеличилось до четырех, среди них двое детей

Во время разбора сгоревших конструкций спасатели нашли тела четырех погибших: мужчины, женщины, а также 11-летнего и трехлетнего ребенка. Никаких телесных повреждений, свидетельствующих о насильственной смерти, полицейские не нашли.

Назначены судебно-медицинские экспертизы, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Ростовской области.

Как писали Юга.ру, ночью 25 ноября в станице Нижнекундрючинской в Усть-Донецком районе Ростовской области произошел пожар в частном доме площадью 60 кв. метров.

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