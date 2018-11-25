Количество погибших в пожаре на Дону увеличилось до четырех, среди них дети

В Ростовской области количество погибших при пожаре 25 ноября увеличилось до четырех, среди них двое детей

Во время разбора сгоревших конструкций спасатели нашли тела четырех погибших: мужчины, женщины, а также 11-летнего и трехлетнего ребенка. Никаких телесных повреждений, свидетельствующих о насильственной смерти, полицейские не нашли. Назначены судебно-медицинские экспертизы, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Ростовской области.