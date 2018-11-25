На Дону в пожаре погибли три человека

В Ростовской области 25 ноября произошел пожар в частном доме, в котором погибли три человека

Сообщение о возгорании одноэтажного дома поступило спасателям в 2:10 из станицы Нижнекундрючинской в Усть-Донецком районе. Спасатели ликвидировали пожар на площади 60 кв. метров в 2:46. К тушению огня привлекали 11 человек и 4 машины.

В результате пожара погибли три человека, их личности устанавливают, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Ростовской области.