ЮСИ сдала очередной дом в краснодарском микрорайоне «Губернский»

Группа компаний «ЮгСтройИнвест» 24 ноября передала ключи от квартир дольщикам 31-го литера жилого комплекса «Губернский» в Краснодаре

Во дворе нового дома-«свечки» взрослые получали ключи от нового жилья, а детей развлекали аниматоры.

«ЮгСтройИнвест» сдал 31-й литер высотой 24 этажа. Холлы дома отделаны штукатуркой, квартиры подготовлены под заселение: оштукатурены стены, выполнена стяжка полов и электрическая разводка по квартире. Из окон дома открывается вид на стадион, новую школу и строящийся детский сад с яслями.

В «Губернском» ЮСИ продолжает придерживаться принципа комплексной застройки: создает дома и инфраструктуру вокруг них — парковки, современные игровые и спортивные площадки, роллердром, крытый тренажерный зал, воркаут-площадку, школы, детские сады и аллеи для прогулок.

«По доброй традиции, которая сложилась в ЮСИ, вместе с ключами от квартир люди получают все необходимое для комфортной жизни: благоустроенные дворы, места для отдыха и занятий спортом. Рядом расположены широкие аллеи с арт-объектами, детский сад и школа», — рассказал представитель ГК «ЮгСтройИнвест» Дмитрий Черников.