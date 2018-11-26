ЮСИ сдала очередной дом в краснодарском микрорайоне «Губернский»
Группа компаний «ЮгСтройИнвест» 24 ноября передала ключи от квартир дольщикам 31-го литера жилого комплекса «Губернский» в Краснодаре
Во дворе нового дома-«свечки» взрослые получали ключи от нового жилья, а детей развлекали аниматоры.
«ЮгСтройИнвест» сдал 31-й литер высотой 24 этажа. Холлы дома отделаны штукатуркой, квартиры подготовлены под заселение: оштукатурены стены, выполнена стяжка полов и электрическая разводка по квартире. Из окон дома открывается вид на стадион, новую школу и строящийся детский сад с яслями.
В «Губернском» ЮСИ продолжает придерживаться принципа комплексной застройки: создает дома и инфраструктуру вокруг них — парковки, современные игровые и спортивные площадки, роллердром, крытый тренажерный зал, воркаут-площадку, школы, детские сады и аллеи для прогулок.
«По доброй традиции, которая сложилась в ЮСИ, вместе с ключами от квартир люди получают все необходимое для комфортной жизни: благоустроенные дворы, места для отдыха и занятий спортом. Рядом расположены широкие аллеи с арт-объектами, детский сад и школа», — рассказал представитель ГК «ЮгСтройИнвест» Дмитрий Черников.
«ЮгСтройИнвест» является одним из лидеров на строительном рынке юга России. За 15 лет компания возвела 139 жилых домов и 11 социальных объектов, в эксплуатацию сдано около 3 млн кв. метров недвижимости, а количество новоселов превысило 140 тыс. человек, рассказали в пресс-службе ЮСИ.
«ЮгСтройИнвест» продолжает развивать «Губернский». Сегодня здесь работает детский сад и самая большая в городе современная школа, а в 2019 году откроется второе дошкольное учреждение с ясельными группами.
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