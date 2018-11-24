На Кубани суд оштрафовал присяжную, которая из симпатии к преступнику хотела оправдать его

Октябрьский районный суд Краснодара вынес приговор присяжной, которая пыталась воспрепятствовать правосудию и оправдать подсудимого

Как сообщали Юга.ру, суд рассматривал уголовное дело в отношении члена преступной группы, которого обвиняли в ряде тяжких преступлений — убийстве, разбое, грабеже, похищении людей.

39-летняя старшина присяжных заседателей прониклась симпатией к подсудимому и решила проголосовать за его невиновность. После этого она отказалась быть присяжной, сославшись на семейные обстоятельства, но продолжила следить за ходом рассмотрения дела. В начале 2018 года женщина решила подкупить шестерых присяжных, заплатив по 100 тыс. рублей каждому, чтобы они оправдали обвиняемого. Об этом узнали правоохранительные органы.

Присяжные отказалась от денег и заявили о действиях коллеги в суд. В итоге женщину признали виновной по ч. 1 ст. 294 УК РФ (Воспрепятствование осуществлению правосудия) и выписали ей штраф 20 тыс. рублей, передает телеканал «360» со ссылкой на прокуратуру Краснодарского края. Приговор был вынесен с учетом мнения государственного обвинителя, признания вины и раскаяния, а также наличия у подсудимой несовершеннолетнего ребенка.