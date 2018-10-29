В Краснодаре женщина пыталась подкупить присяжных, чтобы оправдать обвиняемого в похищении людей

В Краснодаре женщину обвиняют во вмешательстве в деятельность суда с целью оправдать подсудимого

По данным следствия, в суде находилось уголовное дело в отношении нескольких человек, один из которых обвинялся в похищении людей. Старшина присяжных заседателей прониклась к подсудимому чувством личной симпатии и решила проголосовать за его невиновность. После этого 39-летняя женщина отказалась быть присяжной, объяснив это семейными обстоятельствами. Однако она продолжила следить за ходом рассмотрения уголовного дела, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

В начале 2018 года женщина связалась с подсудимым через его адвоката. Об этом узнали правоохранительные органы. Злоумышленница встретилась со знакомым мужчины, которым оказался сотрудник уголовного розыска. Она рассказала ему о планах подкупить присяжных.

После этого женщина предоставила личные данные присяжных заседателей, которым нужно было передать деньги. Затем она встретилась с присяжной и внедренным оперативным сотрудником. Обвиняемая уговорила женщину проголосовать за невиновность мужчины, а также попыталась выяснить отношение к нему у других присяжных с целью последующего воздействия на них, сообщили в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

Первый отдел по расследованию особо важных дел краевого управления СКР возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 294 УК РФ (Вмешательство в деятельность суда в целях воспрепятствования осуществлению правосудия). Женщина признала вину в полном объеме, дело передали в суд для дальнейшего рассмотрения по существу.