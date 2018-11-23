В Адыгее в музее Хусена Андрухаева обновили экспозицию и диораму подвига героя

В Адыгее завершилась реконструкция мемориального музея Героя Советского Союза, поэта Хусена Андрухаева

В музее, построенном в ауле Хакуринохабль более 35 лет назад, провели впервые провели масштабную реконструкцию и полностью обновили диораму подвига.

Для этого по распоряжению главы Адыгеи из резервного фонда Кабинета министров республики выделили более 2,2 млн рублей на ремонт здания музея. На эти средства специалисты провели реконструкцию и реставрацию экспонатов, приобрели дополнительное музейное оборудование и дополнили экспонаты о литературном наследии. Общая экспозиция включает порядка 1 тыс. 830 предметов о жизни и творчестве Хусена Андрухаева. 22 ноября Мурат Кумпилов ознакомился с обновленной экспозицией музея.

В 30-е годы вышли первые стихотворения юного поэта Хусена Андрухаева. В 70-х годах они были объединены в единый сборник стихов «Я буду петь».

Андрухаев служил в Красной Армии с 1940 года. Пройдя курс молодого красноармейца, боец сдал экзамены в Сталинградское военно-политическое училище. После прохождения полного курса и получения офицерского звания в 1941 году был назначен политруком роты 733-го стрелкового полка 136-й стрелковой дивизии 18-й армии.

Погиб 8 ноября 1941 года в возрасте 21 года, прикрывая отходящих товарищей. В окружении фашистов он подорвал себя гранатой со словами: «Русские не сдаются!»

Андрухаев похоронен в братской могиле в селе Дьяково, где установлен памятник. В его честь названы школа, музей и улица.

Первый музей в честь Хусена Андрухаева был основан в школе Адыгеи в 1973 году. Новое здание музея построили в 1982-м. В 2015 году учреждение признали одним из лучших в стране и наградили Почетным знаком Российского государственного военного историко-культурного центра при Правительстве РФ.

Как сообщали Юга.ру, в ноябре 2017 года глава Адыгеи рекомендовал жителям чаще посещать музей и проводить выездные экскурсии для школьников республики.