В Ставрополе водитель «Газели» сбил пенсионерку, переходившую дорогу на красный свет

В Ставрополе 23 ноября произошло ДТП, в котором пострадала 80-летняя местная жительница

Авария произошла в 13:40 на пересечении проспекта Кулакова и улицы Ленина. Водитель машины ГАЗ-322132 при повороте наехал на пожилую женщину, которая переходила дорогу по пешеходному переходу на красный свет.

В результате ДТП пенсионерка получила травмы. Ее доставили в больницу, сообщили в ОБ ДПС ГИБДД Ставрополя.