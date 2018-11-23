На Ставрополье водитель на обочине сбил пешехода и скрылся

В Благодарном Ставропольского края 22 ноября водитель сбил на обочине 32-летнего местного жителя

Пострадавший рассказал правоохранителям, что ДТП случилось в 22:40 на 40-м км трассы Журавское — Благодарный — Кучерла — Красный Маныч. Водитель наехал на мужчину, который шел по обочине в попутном направлении. Пешеход получил перелом голени правой ноги. Он добрался в больницу на попутной машине.

Ранее мужчину неоднократно привлекали к ответственности за нарушение правил перехода проезжей части.

Сейчас разыскивают водителя, который сбил мужчину, а также устанавливают марку и госномера его автомобиля. По факту ДТП проводят проверку, сообщили в отделе пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД ГУ МВД России по Ставропольскому краю.