На Ставрополье наградили продавщицу, которая прогнала шваброй грабителя с пистолетом

Ставропольский край

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В Минеральных Водах полицейские 23 ноября наградили награждение продавщицу Елену Моисееву, которая из магазина прогнала шваброй грабителя

Женщине вручили благодарственное письмо и букет цветов. Продавщицу поблагодарили за смелость и решительность, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Ставропольскому краю.

Как писали Юга.ру, в Минеральных Водах в ноябре ночью в продуктовый магазин ворвался мужчина в маске с пистолетом. Он направил на продавщицу оружие, но женщина несколько раз ударила злоумышленника шваброй.

Нападавший скрылся, позже его задержали вместе с соучастником. Сейчас подозреваемые находятся под арестом. Идет расследование уголовного дела.

Грабеж Награды Полиция
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На Ставрополье наградили продавщицу, которая прогнала шваброй грабителя с пистолетом
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