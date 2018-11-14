В Минеральных Водах продавщица прогнала шваброй грабителя с пистолетом

В Минеральных Водах продавщица шваброй избила вооруженного грабителя в маске, он убежал

Ночью в продуктовый магазин города ворвался мужчина в маске с пистолетом. Он направил на продавщицу оружие, но женщина несколько раз ударила злоумышленника шваброй, после чего он скрылся.

Прибывшие полицейские опросили женщину, изучили записи с камер видеонаблюдения и установили, что в ограблении участвовали двое. Через несколько часов сотрудники правоохранительных органов задержали двоих ранее судимых местных жителей. Мужчины признались в совершении преступления. Кроме того, дома у одного из них нашли маски и пневматический пистолет.

Против подозреваемых возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 162 УК РФ (Разбой, совершенный группой лиц по предварительному сговору). Им грозит до 10 лет лишения свободы, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Ставропольскому краю.