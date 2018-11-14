В Минеральных Водах продавщица прогнала шваброй грабителя с пистолетом

Ставропольский край

Распечатать

В Минеральных Водах продавщица шваброй избила вооруженного грабителя в маске, он убежал

Ночью в продуктовый магазин города ворвался мужчина в маске с пистолетом. Он направил на продавщицу оружие, но женщина несколько раз ударила злоумышленника шваброй, после чего он скрылся.

Прибывшие полицейские опросили женщину, изучили записи с камер видеонаблюдения и установили, что в ограблении участвовали двое. Через несколько часов сотрудники правоохранительных органов задержали двоих ранее судимых местных жителей. Мужчины признались в совершении преступления. Кроме того, дома у одного из них нашли маски и пневматический пистолет. 

Против подозреваемых возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 162 УК РФ (Разбой, совершенный группой лиц по предварительному сговору). Им грозит до 10 лет лишения свободы, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Ставропольскому краю.

Полиция Разбойное нападение
Наш канал в Telegram: @yugaru — главное за день

Новости

В Сочи из-за подтопления обвалился мост через реку
В Павловском районе во время снегопада в ДТП пострадали пенсионер и ребенок
Кубанские врачи вылечили парня со сложным переломом таза
В Усть-Лабинске открыли отделение Ассоциации юристов России
В Крыму столкнулись КамАЗ и «Газель». Погиб один человек
Власти Майкопского района прокомментировали слух о том, что в регионе собираются массово отстреливать бродячих собак

Лента новостей

Статьи

На Кубани на девочку в цирке напала львица. Что не так с цирками шапито в России?

Статьи

И перекрыли «Енисей»… «Краснодар» уходит на перерыв вторым

Колонка Алексея Андронова о матче «Краснодар» — «Енисей»

Статьи

В честь кого назовут краснодарский аэропорт и зачем это нужно?

Юга.ру собрали факты и комментарии по поводу переименования аэропортов Краснодара, Сочи и Анапы

В комментариях недопустимы и будут удалены: реклама, оскорбления, мат, клевета, любые нарушения законов РФ.

Читайте также

Реклама на портале