В станице Полтавской 14-летний мальчик погиб от удара током

В Краснодарском крае начали доследственную проверку по факту гибели несовершеннолетнего после удара током

Несчастный случай произошел 22 ноября в 17:40 на 52-м км в пределах ж/д станции Полтавская. По версии следствия, 14-летний подросток залез на вагон-цистерну, где его ударило током. Мальчик скончался на месте происшествия.

Следователи осмотрели место происшествия, опросили очевидцев и родственников погибшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, сообщили в пресс-службе Южного СУТ СК России.