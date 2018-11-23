В станице Полтавской 14-летний мальчик погиб от удара током

Краснодарский край

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В Краснодарском крае начали доследственную проверку по факту гибели несовершеннолетнего после удара током

Несчастный случай произошел 22 ноября в 17:40 на 52-м км в пределах ж/д станции Полтавская. По версии следствия, 14-летний подросток залез на вагон-цистерну, где его ударило током. Мальчик скончался на месте происшествия. 

Следователи осмотрели место происшествия, опросили очевидцев и родственников погибшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, сообщили в пресс-службе Южного СУТ СК России.

Как писали Юга.ру, в сентябре в Ставропольском крае подросток залез на трансформатор и получил смертельный удар током. 

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