На Ставрополье подросток залез на трансформатор и получил смертельный удар током

В Ставропольском крае начали доследственную проверку по факту гибели 14-летнего жителя от удара током

Несчастный случай произошел 18 сентября, однако об этом следственный комитет сообщил 24 сентября. Установлено, что подросток с друзьями гулял в селе Краснокумском Георгиевского округа. Он залез на трансформатор, в результате чего его ударило электрическим током. От полученного разряда мальчик скончался на месте.

Назначена судебная медицинская экспертиза. Устанавливаются личности граждан, ответственных за технику безопасности при эксплуатации трансформатора. Следователи выясняют, в каких условиях жил подросток. По результатам проверки примут процессуальное решение, сообщает пресс-служба СУ СК России по Ставропольскому краю.