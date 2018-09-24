На Ставрополье подросток залез на трансформатор и получил смертельный удар током

Ставропольский край

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В Ставропольском крае начали доследственную проверку по факту гибели 14-летнего жителя от удара током

Несчастный случай произошел 18 сентября, однако об этом следственный комитет сообщил 24 сентября. Установлено, что подросток с друзьями гулял в селе Краснокумском Георгиевского округа. Он залез на трансформатор, в результате чего его ударило электрическим током. От полученного разряда мальчик скончался на месте.

Назначена судебная медицинская экспертиза. Устанавливаются личности граждан, ответственных за технику безопасности при эксплуатации трансформатора. Следователи выясняют, в каких условиях жил подросток. По результатам проверки примут процессуальное решение, сообщает пресс-служба СУ СК России по Ставропольскому краю.

Несчастные случаи Следственный комитет
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