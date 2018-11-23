В Краснодаре мужчина до смерти избил знакомого за то, что тот разбудил его
В Краснодаре 42-летнего уроженца Узбекистана подозревают в причинении телесных повреждений знакомому, повлекших его смерть
По версии следствия, в ночь на 18 ноября двое мужчин выпивали в гостях в квартире на улице Ставропольской. Около 1:00 между ними возник конфликт, во время которого один из мужчин стал высказывать претензии в адрес знакомого, потому что тот разбудил его в 1:00, а не в 7:00, как его просили.
Во время ссоры мужчина избил знакомого, ударил по голове стулом и ушел. Вскоре потерпевшего без признаков жизни нашел хозяин квартиры. Прибывшие на место происшествия медики установили, что смерть наступила из-за травм головы, туловища и кровопотери.
Сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии задержали подозреваемого, сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.
42-летнему гражданину Узбекистана предъявили обвинение по ч. 4 ст. 111 УК РФ (Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью). Сейчас его заключили под стражу, передает пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю.
Как сообщали Юга.ру, 20 ноября в Северском районе правоохранители задержали местного жителя, который избил пожилую женщину за просьбу вести себя потише.
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