На Кубани задержали мужчину, который избил пенсионерку за просьбу вести себя потише
В Северском районе правоохранители задержали местного жителя, который избил пожилую женщину
В отделение полиции 19 ноября в 4:30 обратились местные жители и рассказали, что в станице Смоленской возле магазина на улице Мира мужчина напал на пенсионерку.
Полицейские установили, что группа молодых людей подошла к магазину, вела себя шумно и вызывающе. Жительница одного из домов вышла на улицу, чтобы сделать им замечание. Один из молодых людей толкнул и ударил пенсионерку, после чего компания скрылась с места происшествия.
Через несколько часов установили личность подозреваемого и задержали. Им оказался 30-летний житель Смоленской. Он признался, что напал на женщину в состоянии алкогольного опьянения.
В отношении задержанного составили административный протокол по ст. 20.1 КоАП РФ (Мелкое хулиганство). Суд арестовал его на семь суток. Сейчас решается вопрос о возбуждении в отношении парня уголовного дела, сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.
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