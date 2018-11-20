На Кубани задержали мужчину, который избил пенсионерку за просьбу вести себя потише

В Северском районе правоохранители задержали местного жителя, который избил пожилую женщину

В отделение полиции 19 ноября в 4:30 обратились местные жители и рассказали, что в станице Смоленской возле магазина на улице Мира мужчина напал на пенсионерку.

Полицейские установили, что группа молодых людей подошла к магазину, вела себя шумно и вызывающе. Жительница одного из домов вышла на улицу, чтобы сделать им замечание. Один из молодых людей толкнул и ударил пенсионерку, после чего компания скрылась с места происшествия.

Через несколько часов установили личность подозреваемого и задержали. Им оказался 30-летний житель Смоленской. Он признался, что напал на женщину в состоянии алкогольного опьянения.