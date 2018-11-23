В Дагестане спустя восемь месяцев избрали нового главу Хунзахского района

Новым главой Хунзахского района Дагестана стал Нурмагомед Задиев, несколько месяцев проработавший в должности исполняющего обязанности руководителя муниципалитета

Всего для участия в конкурсе на пост главы района подали заявление 10 человек. Позже трое из них отказались. После собеседований конкурсная комиссия оставила только из семи троих претендентов, но один из них отказался от участия в голосовании в последний момент. Из двух кандидатов депутаты большинством голосов избрали Задиева, сообщили в пресс-службе районной администрации.

Как сообщали Юга.ру, прежний руководитель Хунзахского района Саид Юсупов ушел отставку по собственному желанию в марте. Причиной его ухода стал переход на работу в группу «Сумма» Зиявудина Магомедова, где Юсупов работал до того, как возглавил муниципалитет, в должности руководителя краснодарского филиала ООО «Сумма Телеком».

Временное исполнение обязанностей главы района было возложено на первого заместителя главы Шамиля Аммаева. 13 июля новым исполняющим обязанности главы района стал Нурмагомед Задиев, работавший до этого начальником Межрайонного управления по борьбе с экономическими преступлениями МВД.

«Кавказский узел» пишет, что выборы нового главы должны были пройти еще в августе, однако тогда члены конкурсной комиссии бойкотировали ее заседание. Они заявили, что депутатам пытаются навязать руководителя, который не заинтересован в решении местных проблем.