Глава Хунзахского района Дагестана подал в отставку
СМИ сообщили о том, что глава Хунзахского района Дагестана Саид Юсупов ушел в отставку по собственному желанию
По данным «Черновика», Юсупов написал заявление о добровольном сложении полномочий около двух недель назад, однако врио главы Дагестана Владимир Васильев не спешил принять его.
Причиной ухода стал переход на работу в группу «Сумма» Зиявудина Магомедова, где Юсупов работал до того, как возглавил муниципалитет, в должности руководителя краснодарского филиала ООО «Сумма Телеком». Еще одним поводом досрочного ухода главы района называют земельные споры в муниципалитете, а также то, что он не смог заручиться поддержкой местных жителей.
Читайте также:
Кандидатом на место Юсупова называют начальника управления по внутренней политике правительства Дагестана Магомеда Хатипова, передает РИА «Дербент».
Саид Юсупов стал главой Хунзахского района в сентябре 2013 года. Осенью этого года должен был завершиться срок его полномочий.
Как сообщали Юга.ру, 7 марта покинул свой пост глава Кулинского района Дагестана Саид Сулейманов.
Все материалы по теме:
В комментариях недопустимы и будут удалены: реклама, оскорбления, клевета, любые нарушения законов РФ.