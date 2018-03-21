Глава Хунзахского района Дагестана подал в отставку

СМИ сообщили о том, что глава Хунзахского района Дагестана Саид Юсупов ушел в отставку по собственному желанию

По данным «Черновика», Юсупов написал заявление о добровольном сложении полномочий около двух недель назад, однако врио главы Дагестана Владимир Васильев не спешил принять его.

Причиной ухода стал переход на работу в группу «Сумма» Зиявудина Магомедова, где Юсупов работал до того, как возглавил муниципалитет, в должности руководителя краснодарского филиала ООО «Сумма Телеком». Еще одним поводом досрочного ухода главы района называют земельные споры в муниципалитете, а также то, что он не смог заручиться поддержкой местных жителей.