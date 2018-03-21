Глава Хунзахского района Дагестана подал в отставку

Дагестан

Распечатать

СМИ сообщили о том, что глава Хунзахского района Дагестана Саид Юсупов ушел в отставку по собственному желанию

По данным «Черновика», Юсупов написал заявление о добровольном сложении полномочий около двух недель назад, однако врио главы Дагестана Владимир Васильев не спешил принять его.

Причиной ухода стал переход на работу в группу «Сумма» Зиявудина Магомедова, где Юсупов работал до того, как возглавил муниципалитет, в должности руководителя краснодарского филиала ООО «Сумма Телеком». Еще одним поводом досрочного ухода главы района называют земельные споры в муниципалитете, а также то, что он не смог заручиться поддержкой местных жителей.

Читайте также:

Кандидатом на место Юсупова называют начальника управления по внутренней политике правительства Дагестана Магомеда Хатипова, передает РИА «Дербент».

Саид Юсупов стал главой Хунзахского района в сентябре 2013 года. Осенью этого года должен был завершиться срок его полномочий.

Как сообщали Юга.ру, 7 марта покинул свой пост глава Кулинского района Дагестана Саид Сулейманов.

Кадровые перестановки

Все материалы по теме:

Наш канал в Telegram: главное за день
Обсудить

Новости

В Сочи автомобиль сбил девятилетнего пешехода
В Ингушетии анонимный благотворитель оплатил долги малоимущих покупателей
В Сочи один человек пострадал в массовом ДТП
В Адыгее спрогнозировали рост заработной платы
Поисками пропавшего подростка в Мостовском районе занимаются более 70 человек
Сайт Минобороны подвергся DDoS-атакам во время голосования за выбор названия нового оружия

Лента новостей

В комментариях недопустимы и будут удалены: реклама, оскорбления, клевета, любые нарушения законов РФ.

Читайте также

Реклама на портале