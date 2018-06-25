Путин подписал указ о создании военного технополиса «Эра» в Анапе

Президент России Владимир Путин подписал указ о создании в Анапе военного инновационного технополиса «Эра» Минобороны РФ

Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

«Эра» — это научная, образовательная и производственная организация. Основными задачами ее станут: разработка инновационных технологий, сокращение сроков создания новых вооружений, военной и специальной техники, а также воспитание высококвалифицированных кадров для предприятий ВПК и военных НИИ.

Технополис расположится на площади 17 га на территории санатория «Юность», который принадлежит МВД. Он будет включать научно-образовательный и жилой сектор.

На территории научно-образовательного сектора расположатся проектные подразделения, центр обработки данных, оснащенных сверхмощными компьютерами, открытые площадки для экспериментальных исследований. В программу приоритетных научных исследований включены около 40 научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, выполняемых совместно с предприятиями промышленности. Также в составе технополиса создадут школу-лагерь для одаренных детей.

В жилом секторе помимо жилого блока появятся спортивно-оздоровительный комплекс с бассейном, тренажерный зал, площадки для активного отдыха и т. д.