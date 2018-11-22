Восемь краснодарских проектов претендуют на всероссийскую премию «Headliner года»

Краснодарцы вошли в число номинантов на премию «Headliner года» в нескольких категориях

«Headliner года» — ежегодная всероссийская премия. Как сообщили в оргкомитете, ее вручают с 2017 года идейным лидерам и вдохновителям, которые внесли вклад в развитие культуры, науки, бизнеса, спорта и общественной жизни.

Краснодар представляет Анна Сметана с социальным проектом «Открытая среда» , координатор проекта по установке современных скульптур в Краснодаре Олег Сафронов, Станислав Слободянюк с театром «Мой» , Серафима Чичева с просветительским проектом «МатЧасть» , основатель проекта «Голос города» , Илья Фейгенов, Виталий Штыбин с образовательным проектом Simple History , Группировка ЗИП и ЦСИ «Типография» , Юлия Блохина с фестивалем современного танца «Тенденция» и Михаил Мордасова с фильмом «Переживем» .

Победителя выберут в три этапа — с помощью народного голосования, экспертной оценки и финального решения жюри. Призовой фонд премии составит 4 млн рублей: победитель, выбранный жюри, получит 2 млн рублей, лидер народного голосования — 1 млн рублей. В рамках каждой номинации будут выбраны по два призера: выбор экспертного совета получит 200 тыс. рублей, лидер народного голосования — спецприз от партнера.

Голосование на сайте проекта завершится 15 декабря. Награждение победителей состоится в феврале в Москве.