Восемь краснодарских проектов претендуют на всероссийскую премию «Headliner года»
Краснодарцы вошли в число номинантов на премию «Headliner года» в нескольких категориях
«Headliner года» — ежегодная всероссийская премия. Как сообщили в оргкомитете, ее вручают с 2017 года идейным лидерам и вдохновителям, которые внесли вклад в развитие культуры, науки, бизнеса, спорта и общественной жизни.
Интервью с Анной Сметаной:
Краснодар представляет Анна Сметана с социальным проектом «Открытая среда», координатор проекта по установке современных скульптур в Краснодаре Олег Сафронов, Станислав Слободянюк с театром «Мой», Серафима Чичева с просветительским проектом «МатЧасть», основатель проекта «Голос города», Илья Фейгенов, Виталий Штыбин с образовательным проектом Simple History, Группировка ЗИП и ЦСИ «Типография», Юлия Блохина с фестивалем современного танца «Тенденция» и Михаил Мордасова с фильмом «Переживем».
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Победителя выберут в три этапа — с помощью народного голосования, экспертной оценки и финального решения жюри. Призовой фонд премии составит 4 млн рублей: победитель, выбранный жюри, получит 2 млн рублей, лидер народного голосования — 1 млн рублей. В рамках каждой номинации будут выбраны по два призера: выбор экспертного совета получит 200 тыс. рублей, лидер народного голосования — спецприз от партнера.
Голосование на сайте проекта завершится 15 декабря. Награждение победителей состоится в феврале в Москве.
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