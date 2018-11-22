В Краснодаре при пожаре спасли трех человек

В Краснодаре 22 ноября произошел пожар в жилом доме, эвакуировали 15 человек

В 11:38 пожарные получили сообщение о том, что на улице Яна Полуяна начался пожар. В 11:44 спасатели прибыли на место происшествия, в 11:59 — ликвидировали возгорание.

Установлено, что загорелись б/у вещи в квартире, площадь пожара составила 15 кв. метров. Сотрудники МЧС спасли трех человек, 15 человек были эвакуированы.

На месте работали семь спасателей с тремя машинами, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Краснодарскому краю.