В Краснодаре при пожаре спасли трех человек
В Краснодаре 22 ноября произошел пожар в жилом доме, эвакуировали 15 человек
В 11:38 пожарные получили сообщение о том, что на улице Яна Полуяна начался пожар. В 11:44 спасатели прибыли на место происшествия, в 11:59 — ликвидировали возгорание.
Установлено, что загорелись б/у вещи в квартире, площадь пожара составила 15 кв. метров. Сотрудники МЧС спасли трех человек, 15 человек были эвакуированы.
На месте работали семь спасателей с тремя машинами, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Краснодарскому краю.
Как писали Юга.ру, в Краснодаре 20 ноября эвакуировали 60 человек из-за загоревшейся проводки.
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