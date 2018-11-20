В Краснодаре из-за возгорания в больнице эвакуировали 60 человек

Краснодарский край

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В Краснодаре 20 ноября загорелась проводка в больнице на улице Седина

В 15:14 сотрудники МЧС получили сообщение о замыкании электропроводки в одном из помещений больницы на улице Седина, 204.

В 15:15 на место происшествия прибыло 32 человека и 9 машин. Спасатели установили, что на втором этаже пятиэтажного здания в подсобном помещении произошло возгорание б/у вещей. Площадь составила около 1 кв. метра.

Персонал больницы эвакуировал 60 пациентов до прибытия пожарных. Погибших и пострадавших нет, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Краснодарскому краю.

МЧС Пожары
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