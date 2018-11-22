Представители Tele2 проведут встречи с клиентами в 15 городах России

Оператор сотовой связи Tele2 23 ноября проведет в разных городах страны 13-ю всероссийскую акцию «День открытых людей»

В этот день сотрудники разных подразделений Tele2 вместо офисов выйдут на работу в салоны связи и пообщаются с клиентами. Промоутеры попросят прохожих и пользователей оператора выразить мнение о компании с помощью стикер-смайлов, которые респонденты смогут наклеить на стенды-инсталляции. Каждый участник голосования получит от промоутера подарок.

Впервые в акции примут участие все салоны связи оператора. Это станет возможным благодаря сервису аудиовещания, который доступен во всех монобрендовых точках оператора. В день акции вести эфир будет популярная команда радиоведущих. Слушателей будут ждать интерактивные квесты и интервью с сотрудниками компании, рассказали в пресс-службе Tele2.

Помимо этого, команда специалистов из контактных центров Tele2 отправятся в 15 городов России, где поделится профессиональным опытом в цифровом сервисе со своими коллегами. Во всех регионах присутствия офисные сотрудники пообщаются с абонентами в WhatsApp и Viber.

В акции примут участие гендиректор Tele2 Сергей Эмдин и директор макрорегиона «Юг» Константин Мотлях. Сергей Эмдин пообщается с посетителями салона связи в парке ComCity в Москве, Константин Мотлях — в Краснодаре. Директор Tele2 Дмитрий Лопатухин отправится в Саранск, где поработает оператором колл-центра.

Во время мероприятия гендиректор компании Сергей Эмдин ответит на вопросы клиентов в digital-каналах.