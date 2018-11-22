В Краснодаре будут судить мужчину за участие в ИГИЛ

Краснодарца будут судить за участие в запрещенной в России организации «Исламское государство»

По версии следствия, 35-летний местный житель с фальшивыми документами выехал через Турцию в Сирию, где с января 2015 года по январь 2016-го добровольно обучался в террористическом учебном центре «Муаскар», расположенном в пригороде сирийской Ракки. После школы мужчина получил необходимые знания и навыки по физической и психологической подготовке. Он научился пользоваться стрелковым огнестрельным оружием и взрывными устройствами.

После этого до конца апреля 2017 года краснодарец воевал в Алеппо и Ракке за запрещенную в России организацию «Исламское государство». Позже его задержали и заключили под стражу.

Расследование проводило УФСБ России по Краснодарскому краю.

Мужчину обвиняют по ст. 205.3 УК РФ (Прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности), ч. 2 ст. 205.5 УК РФ (Участие в деятельности организации, которая в соответствии с законодательством РФ признана террористической). Ему грозит от десяти лет до пожизненного лишения свободы, сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.