В Краснодаре будут судить мужчину за участие в ИГИЛ

Краснодарский край

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Краснодарца будут судить за участие в запрещенной в России организации «Исламское государство»

По версии следствия, 35-летний местный житель с фальшивыми документами выехал через Турцию в Сирию, где с января 2015 года по январь 2016-го добровольно обучался в террористическом учебном центре «Муаскар», расположенном в пригороде сирийской Ракки. После школы мужчина получил необходимые знания и навыки по физической и психологической подготовке. Он научился пользоваться стрелковым огнестрельным оружием и взрывными устройствами.

После этого до конца апреля 2017 года краснодарец воевал в Алеппо и Ракке за запрещенную в России организацию «Исламское государство». Позже его задержали и заключили под стражу.

Расследование проводило УФСБ России по Краснодарскому краю.

Мужчину обвиняют по ст. 205.3 УК РФ (Прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности), ч. 2 ст. 205.5 УК РФ (Участие в деятельности организации, которая в соответствии с законодательством РФ признана террористической). Ему грозит от десяти лет до пожизненного лишения свободы, сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.

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