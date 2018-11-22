На Кубани поезд насмерть сбил пенсионера, который хотел перебежать пути

В Динском районе 21 ноября грузовой поезд сбил 63-летнего мужчину, который пытался перебежать пути перед двигающимся составом

Трагедия произошла около 17:45 на станции в станице Динской. По словам машиниста, он применил экстренное торможение, но из-за небольшого расстояния столкновения избежать не удалось. Мужчина скончался на месте, сообщили в пресс-службе Южного следственного управления на транспорте СК России. Следователи осмотрели место происшествия, опросили очевидцев, назначили судебно-медицинскую экспертизу.