В Ингушетии водитель легковушки сбил подростка и сбежал
Ингушетия Ксения Мареич
Полиция Ингушетии разыскивает водителя автомобиля, который 21 ноября в Магасе сбил 13-летнего подростка и скрылся с места ДТП
Авария произошла вечером 21 ноября на проспекте имени Идриса Зязикова. 31-летний житель Назрани на машине «ВАЗ-21099» сбил 13-летнего подростка, который переходил дорогу по пешеходному переходу.
Водитель бросил автомобиль и сбежал с места аварии. Скорую помощь вызвали очевидцы, подростка в тяжелом состоянии доставили в больницу, пишет «Интерфакс-Юг».
Как сообщали Юга.ру, 11 ноября в Ингушетии произошло ДТП со скорой помощью, в котором пострадали пять человек.
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