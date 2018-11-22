В Ингушетии водитель легковушки сбил подростка и сбежал

Полиция Ингушетии разыскивает водителя автомобиля, который 21 ноября в Магасе сбил 13-летнего подростка и скрылся с места ДТП

Авария произошла вечером 21 ноября на проспекте имени Идриса Зязикова. 31-летний житель Назрани на машине «ВАЗ-21099» сбил 13-летнего подростка, который переходил дорогу по пешеходному переходу.

Водитель бросил автомобиль и сбежал с места аварии. Скорую помощь вызвали очевидцы, подростка в тяжелом состоянии доставили в больницу, пишет «Интерфакс-Юг».