В Ингушетии в ДТП со скорой помощью пострадали пять человек

В городе Сунжа 11 ноября легковушка столкнулась со скорой помощью

Авария произошла на улице Калинина. По предварительным данным, столкнулись автомобиль Lada Granta и карета скорой помощи.

В результате пять человек получили травмы различной тяжести, их доставили в Сунженскую центральную районную больницу, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Республике Ингушетия.