В Ингушетии в ДТП со скорой помощью пострадали пять человек

Ингушетия

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В городе Сунжа 11 ноября легковушка столкнулась со скорой помощью

Авария произошла на улице Калинина. По предварительным данным, столкнулись автомобиль Lada Granta и карета скорой помощи. 

В результате пять человек получили травмы различной тяжести, их доставили в Сунженскую центральную районную больницу, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Республике Ингушетия. 

По данным на 12 ноября, после ДТП три человека остаются в больнице, двое из них находятся в реанимации, пишет РИА «Новости»

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