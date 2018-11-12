В Ингушетии в ДТП со скорой помощью пострадали пять человек
Ингушетия Ксения Мареич
В городе Сунжа 11 ноября легковушка столкнулась со скорой помощью
Авария произошла на улице Калинина. По предварительным данным, столкнулись автомобиль Lada Granta и карета скорой помощи.
В результате пять человек получили травмы различной тяжести, их доставили в Сунженскую центральную районную больницу, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Республике Ингушетия.
По данным на 12 ноября, после ДТП три человека остаются в больнице, двое из них находятся в реанимации, пишет РИА «Новости».
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