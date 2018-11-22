Сергей Кириенко предложил Facebook открыть офис в России

Первый заместитель главы администрации президента Сергей Кириенко предложил компании Facebook открыть в России свой офис

Этот вопрос Кириенко обсудил на закрытой встрече с топ-менеджерами крупнейших интернет-компаний. Он предложил представителю Facebook открыть представительство в России. Эту тему рассмотрели в контексте обязательного соблюдения иностранными компаниями российского законодательства.

В ответ на предложение представитель соцсети сказал, что открыть офис будет непросто из-за масштабности компании.

Как сообщает The Bell, Кириенко не смог дать гарантию, что Роскомнадзор снимет претензии к Facebook даже при наличии представительства иностранной компании в России.