В Северском районе возбудили уголовное дело против мужчины, избившего пенсионерку

Краснодарский край

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В Северском районе возбудили уголовное дело в отношении мужчины, который ночью 19 ноября избил пенсионерку за просьбу не шуметь

Как сообщали Юга.ру, 19 ноября в станице Смоленской около 4:30 утра пожилая женщина спустилась на улицу, чтобы сделать пьяным молодым людям замечание и попросить их не шуметь. В ответ один из парней толкнул и ударил пенсионерку, после чего вся компания убежала.

Через несколько часов полицейские нашли 30-летнего местного жителя, который признался в избиении женщины. Против него составили административный протокол и арестовали на семь суток.

Отдел дознания по Северскому району возбудил в отношении мужчины уголовное дело по ч. 1 ст. 112 УК РФ (Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью). Ему грозит до трех лет лишения свободы, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Драки Полиция Северский район
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В Северском районе возбудили уголовное дело против мужчины, избившего пенсионерку
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