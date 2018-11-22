На Кубани автомобиль насмерть сбил пешехода

В Крымском районе 21 ноября произошло смертельное ДТП

По предварительным данным, 59-летний водитель автомобиля Toyota Verso сбил пешехода, который неожиданно вышел на проезжую часть. В результате 46-летний пешеход скончался от полученных травм, сообщили в отделе пропаганды УГИБДД ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.