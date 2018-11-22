На Кубани автомобиль насмерть сбил пешехода
Краснодарский край Ксения Мареич
В Крымском районе 21 ноября произошло смертельное ДТП
Авария произошла в 18:00 около 7-го км трассы хутор Новоукраинский — село Мерчанское — хутор Ястребовский.
По предварительным данным, 59-летний водитель автомобиля Toyota Verso сбил пешехода, который неожиданно вышел на проезжую часть. В результате 46-летний пешеход скончался от полученных травм, сообщили в отделе пропаганды УГИБДД ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.
Как писали Юга.ру, 19 ноября в Туапсинском районе произошла авария, в которой погиб человек.
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