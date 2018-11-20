В Туапсинском районе автомобиль насмерть сбил мужчину

В Туапсинском районе 19 ноября произошла авария, в которой погиб человек

Авария произошла в 23:00 на 11-м км трассы Джубга — Сочи. По предварительным данным, 29-летний водитель автомобиля ВАЗ-21102 сбил 58-летнего пешехода. От полученных травм мужчина скончался на месте. Обстоятельства ДТП устанавливаются, сообщили в отделе пропаганды ГИБДД по Краснодарскому краю.