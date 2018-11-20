В Туапсинском районе автомобиль насмерть сбил мужчину
Краснодарский край Ксения Мареич
В Туапсинском районе 19 ноября произошла авария, в которой погиб человек
Авария произошла в 23:00 на 11-м км трассы Джубга — Сочи. По предварительным данным, 29-летний водитель автомобиля ВАЗ-21102 сбил 58-летнего пешехода.
От полученных травм мужчина скончался на месте. Обстоятельства ДТП устанавливаются, сообщили в отделе пропаганды ГИБДД по Краснодарскому краю.
Как писали Юга.ру, 15 ноября под Краснодаром произошло ДТП, в котором погиб один человек и еще четверо пострадали.
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