В Туапсинском районе на АЗС сгорел автомобиль
Краснодарский край Ксения Мареич
На заправке в Магри 22 ноября сгорела легковушка
Сообщение о пожаре на автозаправочной станции в Магри сотрудники МЧС получили в 7:36.
В 7:42 они прибыли на место и установили, что загорелся автомобиль, площадь возгорания составила 6 кв. метров. Пострадавших нет, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.
Как писали Юга.ру, вечером 21 ноября в Краснодаре произошел пожар в ресторане гостиницы «Интурист». Из здания эвакуировали 60 человек.
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