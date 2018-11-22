В Туапсинском районе на АЗС сгорел автомобиль

На заправке в Магри 22 ноября сгорела легковушка

Сообщение о пожаре на автозаправочной станции в Магри сотрудники МЧС получили в 7:36.

В 7:42 они прибыли на место и установили, что загорелся автомобиль, площадь возгорания составила 6 кв. метров. Пострадавших нет, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.