В Туапсинском районе на АЗС сгорел автомобиль

Краснодарский край

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На заправке в Магри 22 ноября сгорела легковушка

Сообщение о пожаре на автозаправочной станции в Магри сотрудники МЧС получили в 7:36.

В 7:42 они прибыли на место и установили, что загорелся автомобиль, площадь возгорания составила 6 кв. метров. Пострадавших нет, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Как писали Юга.ру, вечером 21 ноября в Краснодаре произошел пожар в ресторане гостиницы «Интурист». Из здания эвакуировали 60 человек. 

Автомобили МЧС Туапсинский район
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