На Ставрополье пьяный водитель без прав сбил пешехода у кафе и наехал на припаркованную машину

Ставропольский край

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В Пятигорске 22 ноября пьяный водитель наехал на пешехода и повредил чужую машину

ДТП произошло около 2:00 на проспекте Калинина у кафе «Макдоналдс». Водитель машины ВАЗ-21043 ехал по прилегающей территории кафе и наехал на пешехода. Автомобиль продолжил движение и столкнулся с машиной Toyota Camry.

В результате 28-летний пешеход получил двойной перелом ноги. Его госпитализировали. Другие участники ДТП не пострадали.

За рулем «четверки» находился 22-лений житель Курского района. Установлено, что у него никогда не было водительских прав. От процедуры медицинского освидетельствования парень отказался. По факту составили протокол по ч. 2 ст. 12.26 КоАП РФ (Невыполнение водителем, не имеющим права управления транспортными средствами либо лишенным права управления транспортными средствами, законного требования уполномоченного должностного лица о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения).

По факту происшествия проводят проверку, сообщили в отделе пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД ГУ МВД России по Ставропольскому краю.

ДТП Пятигорск
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