В Ставрополе легковушка врезалась в столб. Пострадали двое детей
В Ставрополе 21 ноября произошла авария, в которой пострадали дети
ДТП произошло 21 ноября около 18:00 на улице 1-й Юбилейной. По предварительным данным, водитель автомобиля ВАЗ-211540 ехала в направлении улицы Советской Армии. Она не справилась с управлением, съехала с проезжей части и врезалась в металлический столб.
В результате аварии пострадали десятимесячный рмладенец и восьмилетний мальчик. Им назначили амбулаторное лечение. За рулем находилась 28-летняя мать мальчиков. Она не пострадала.
Установлено, что женщина получила права два месяца назад, сообщили в отделе пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД ГУ МВД России по Ставропольскому краю.
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