Volkswagen Tiguan в комплектации Offroad стал доступен в КЛЮЧАВТО

В официальных дилерских центрах компании КЛЮЧАВТО стал доступен для покупки кроссовер Volkswagen Tiguan в новой версии Offroad

Новый Volkswagen Tiguan Offroad оснащен системой полного привода 4MOTION Active Control на основе многодисковой муфты с электронным управлением. Он постоянно находится в работе, водителю не требуется ничего активировать.

Модель в этом исполнении дебютировала на Московском автосалоне в августе. Внедорожный Volkswagen Tiguan изменили и с точки зрения дизайна, и по техническим характеристикам.

Передний бампер получил увеличенный до 26 градусов угол въезда — то есть автомобиль может преодолеть крутые преграды без рисков «уткнуться» в препятствие. Нижняя часть дверей защищена снаружи декоративными накладками черного цвета с серебристыми вставками. Задний бампер выделили декоративно-защитной накладкой серебристого цвета и трапециевидными патрубками выхлопных труб.

Еще одна отличительная черта — легкосплавные 17-дюймовые диски Tulsa. Размер 215/65 R17 обеспечивает плавность хода на любых дорогах, к тому же колеса с таким высоким профилем шин спокойно переносят удары и преодолевают дорожные препятствия. Опционально можно заказать также черные 18-дюймовые диски Sebring.

Сиденья в автомобиле отделаны комбинированным материалом — износостойкой тканью Austin в сочетании с высококачественной искусственной кожей. Накладки на педали и площадка под левой ногой водителя выполнены из нержавеющей стали с резиновыми вставками, чтобы нога в грязной обуви не соскочила с педали.

Новый Tiguan получил и улучшенные адаптивные светоидные фары, которые корректируют направление светового пучка в соответствии с положением рулевого колеса, чтобы в скоростных поворотах водитель просматривал обстановку как можно лучше. Volkswagen Tiguan Offroad с автоматической коробкой передач оснащается системой адаптивного круиз-контроля. Автомобиль может поддерживать заданную скорость в диапазоне от 0 до 160 км/ч с учетом текущей дорожной обстановки.

Кузов доступен в четырех цветовых вариантах: белый, белый металлик, серебристый металлик, черный перламутр. Для первых трех кузовов можно заказать черную крышу.

Volkswagen Tiguan Offroad доступен в двух дилерских центрах КЛЮЧАВТО в Краснодаре: