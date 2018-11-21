Адыгея сэкономит 84,3 млн рублей за счет федеральных денег на лечение редких заболеваний

Адыгея

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С 1 января 2019 года полномочия регионов по обеспечению высокозатратными лекарствами пациентов с орфанными или редкими заболеваниями перейдут на федеральный уровень

Это позволит уменьшить нагрузку на бюджет Адыгеи на 84,3 млн рублей, сообщили в министерстве здравоохранения республики.

«В общий перечень таких заболеваний входит 24 диагноза. На федеральный уровень переходит лекарственное обеспечение по трем из них — заболевание гемолитико-уремическим синдромом, юношеским артритом с системным началом, мукополисахаридозом. В Адыгее есть больные по каждому из этих трех диагнозов», — рассказал порталу Юга.ру министр здравоохранения Адыгеи Рустем Меретуков.

Таким образом, с нового года три жителя Адыгеи будут получать дорогостоящие препараты за счет федерального бюджета. Раньше на лекарства одного больного мукополисахаридозом из бюджета республики ежегодно тратилось около 45 млн рублей.

Всего в республике зарегистрировано 29 пациентов, страдающих орфанными заболеваниями. На приобретение лекарств для них в 2017 году израсходовали более 55,2 млн рублей, в 2018-м — более 66,6 млн рублей.

Как сообщали Юга.ру, 19 ноября глава Адыгеи Мурат Кумпилов поручил министру здравоохранения региона Рустему Меретукову рассмотреть все жалобы от населения по поводу лекарственного обеспечения.

Здравоохранение Медицина
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