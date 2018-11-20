Глава Адыгеи поручил минздраву республики разобраться с каждой жалобой на нехватку лекарств

Глава Республики Адыгея Мурат Кумпилов поручил министру здравоохранения региона Рустему Меретукову рассмотреть все жалобы от населения по поводу лекарственного обеспечения

Через социальные сети главе Адыгеи поступило большое число обращений от граждан по поводу обеспечения лекарствами и предоставления медицинских услуг.

«Речь идет о жизни и здоровье наших граждан. Необходимо держать вопросы лекарственного обеспечения на особом контроле, оперативно реагировать на обращения граждан по данной тематике и в каждом конкретном случае принимать все меры», — подчеркнул Мурат Кумпилов.

Всего из бюджетов всех уровней на лекарственное обеспечение в Адыгее в 2016 году направили 810,9 млн рублей, в 2017 году — 841,9 млн рублей, в 2018-м — 867 млн рублей. При этом есть дефицит средств республиканского бюджета, предусмотренных в 2018 году на бесплатное лекарственное обеспечение региональных льготников.