В Ставрополе 84-летний водитель спровоцировал ДТП. Пострадала пенсионерка

Ставропольский край

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В Ставропольском крае утром 20 ноября столкнулись два автомобиля

Авария произошла на перекрестке улиц Ломоносова и 8-го Марта, где не работал светофор. По предварительным данным, 84-летний водитель ВАЗ-2109 не уступил дорогу автомобилю Nissan, который ехал по главной дороге.

В результате столкновения 77-летняя пассажирка отечественной машины получила травмы головы, ушибы грудной клетки и колена. Ее доставили в городскую больницу Ставрополя. 

В пресс-службе ГКУ «Противопожарная и аварийно-спасательная служба Ставропольского края» сообщили, что ВАЗ-2109 не подлежит ремонту. 

Как писали Юга.ру, в начале ноября в Ставропольском крае пенсионер врезался в мусоровоз. 

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В Ставрополе 84-летний водитель спровоцировал ДТП. Пострадала пенсионерка

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