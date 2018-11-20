В Ставрополе 84-летний водитель спровоцировал ДТП. Пострадала пенсионерка

В Ставропольском крае утром 20 ноября столкнулись два автомобиля

Авария произошла на перекрестке улиц Ломоносова и 8-го Марта, где не работал светофор. По предварительным данным, 84-летний водитель ВАЗ-2109 не уступил дорогу автомобилю Nissan, который ехал по главной дороге.

В результате столкновения 77-летняя пассажирка отечественной машины получила травмы головы, ушибы грудной клетки и колена. Ее доставили в городскую больницу Ставрополя.