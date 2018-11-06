В Ставрополе 83-летний пенсионер врезался в мусоровоз

Ставропольский край

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В Ставрополе 4 ноября пенсионер на отечественном автомобиле врезался в мусоровоз

Рано утром на выезде из города водитель мусоровоза Scania выезжал со второстепенной дороги на главную, когда в него врезался 83-летний водитель машины ВАЗ-2107.

В результате аварии водитель легкового автомобиля получил ушиб мягких тканей головы и ноги, его 80-летняя пассажирка физически не пострадала.

«В результате столкновения водитель "семерки" получил ушиб мягких тканей головы и ноги, а его 80-летняя жена испытала шоковое состояние. Поэтому мы, первым делом, обработали ссадины пенсионеру и успокоили его супругу», — рассказал спасатель ПАСС СК Ставрополя Игорь Обухов.

После этого спасатели отключили аккумулятор и газобаллонное оборудование на отечественном автомобиле и регулировали движение до приезда сотрудников ГИБДД, сообщает пресс-служба ПАСС Ставропольского края.

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